Пелагея Прохоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пелагея Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карабань Михаил Федорович

Место жительства
Неизвестно
Матырино, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Карабань) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Карабань Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Карабань Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Карабань Михаил Федорович

Смерть
Неизвестно

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