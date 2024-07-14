Пелагея Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Матырино, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Карабань) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Карабань Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Карабань Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Карабань Михаил Федорович
Смерть
Неизвестно