Карабань Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Карабань Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Прохоровна
Военная награда
Неизвестно
Медаль "Партизан Отечественной войны" I степени.
Военная награда
Неизвестно
Орден Красного Знамени
Место жительства
Неизвестно
Минск, Минск
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Карабань) Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Пелагея Прохоровна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Карабань Леонид Михайлович
Мать ребёнка: Пелагея Прохоровна
Военная служба
С 24.07.1941 по 15.09.1943
1-й партизанский отряд бригады Дубровского
Смерть
Неизвестно