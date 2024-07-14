Карабань Михаил Федорович 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карабань Михаил Федорович

Место рождения

Старинка, Ушачский район, Витебская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Карабань Федор

Мать: не указана

Старинка, Ушачский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Прохоровна

Военная награда
Неизвестно
Медаль "Партизан Отечественной войны" I степени.
Военная награда
Неизвестно
Орден Красного Знамени
Место жительства
Неизвестно
Минск, Минск
Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Карабань) Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Пелагея Прохоровна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Карабань Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Пелагея Прохоровна

Военная служба
С 24.07.1941 по 15.09.1943
1-й партизанский отряд бригады Дубровского
Смерть
Неизвестно

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