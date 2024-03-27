Эльвира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эльвира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1991

Отец: не указан

Мать: Шайхуллина Нурбану Габдрахмановна

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