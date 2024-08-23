Сергей Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

После 20.05.1858

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1819 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
06.02.1853

Жена: Фёкла Филипповна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
27.02.1853

Дочь: Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Фёкла Филипповна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 20.05.1858

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