Сергей Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиПосле 20.05.1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.02.1853
Жена: Фёкла Филипповна
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
27.02.1853
Дочь: Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Фёкла Филипповна
Смерть
После 20.05.1858