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Григорьева Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

После 1837

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Фёдор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Григорьев Осип Фёдорович

Отец ребёнка: Григорьев Фёдор Афанасьевич

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Григорьев Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Григорьев Фёдор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1799

Сын: Григорьев Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Григорьев Фёдор Афанасьевич

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Григорьева) Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Григорьев Фёдор Афанасьевич

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Григорьева) Матрона Фёдоровна

Отец ребёнка: Григорьев Фёдор Афанасьевич

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Григорьев Моисей Фёдорович

Отец ребёнка: Григорьев Фёдор Афанасьевич

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Григорьев Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Григорьев Фёдор Афанасьевич

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Григорьев Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Григорьев Фёдор Афанасьевич

Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1837
Устиновская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

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