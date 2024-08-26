Григорьева Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиПосле 1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Григорьев Фёдор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Григорьев Фёдор Фёдорович
Отец ребёнка: Григорьев Фёдор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Григорьев Фёдор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Григорьева) Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Григорьев Фёдор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Григорьева) Матрона Фёдоровна
Отец ребёнка: Григорьев Фёдор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Григорьев Моисей Фёдорович
Отец ребёнка: Григорьев Фёдор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Григорьев Фёдор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Григорьев Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Григорьев Фёдор Афанасьевич
Смерть
После 1837