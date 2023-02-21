Strek (Knopf) Margaretha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Strek (Knopf) Margaretha

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

До 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

1828 г.р.
1838 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1846 г.р.

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1828

Сын: Knopf Conrad

Отец ребёнка: Heinrich Gottlieb

Бракосочетание
1828

Муж: Strek Johannes

Рождение ребёнка
23.04.1838

Сын: Strek Johannes

Отец ребёнка: Strek Johannes

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Strek Andreas

Отец ребёнка: Strek Johannes

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Strek Georg

Отец ребёнка: Strek Johannes

Смерть
До 1857
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