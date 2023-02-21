Strek (Knopf) Margaretha
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиДо 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1828
Сын: Knopf Conrad
Отец ребёнка: Heinrich Gottlieb
Бракосочетание
1828
Муж: Strek Johannes
Рождение ребёнка
23.04.1838
Сын: Strek Johannes
Отец ребёнка: Strek Johannes
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Strek Andreas
Отец ребёнка: Strek Johannes
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Strek Georg
Отец ребёнка: Strek Johannes
Смерть
До 1857