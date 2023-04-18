Горбачевич Яков Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти30.07.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Горбачевич Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.1944
Горбачевич Яков Иосифович Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1907 Место рождения: Витебская обл., Богушевский р-н Дата призыва: Догилевский РВК, Белорусская ССР, Витебская обл. Вои... Показать все