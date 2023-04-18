Горбачевич Яков Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачевич Яков Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

30.07.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Горбачевич Иосиф

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачевич Степанида Семеновна

Смерть
30.07.1944
Горбачевич Яков Иосифович Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1907 Место рождения: Витебская обл., Богушевский р-н Дата призыва: Догилевский РВК, Белорусская ССР, Витебская обл. Вои... Показать все
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