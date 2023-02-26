Екатерина Алексеева
Место рожденияд.Шведы государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.11.1830
Дата смерти12.08.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1830
Отец: Алексей Карпов
Мать: Домника Акимова
д.Шведы государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.08.1855
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд