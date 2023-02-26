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Екатерина Алексеева

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Место рождения

д.Шведы государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.11.1830

Дата смерти

12.08.1855

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
12.11.1830

Отец: Алексей Карпов

Мать: Домника Акимова

д.Шведы государственных имуществ Марышковского приказа Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.08.1855
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
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