Чепелкин Пётр Романов
Место рожденияд.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.06.1854
Дата смерти06.09.1854
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.06.1854
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.09.1854
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной