Чепелкин Пётр Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепелкин Пётр Романов

Чепелкин Пётр Романов

avatar

Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.06.1854

Дата смерти

06.09.1854

Пол

Мужской

Отец

1808 г.р.

Мать

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1854

Отец: Чепелкин Роман Сергеев

Мать: Чепелкина Пелагея Тимофеева

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.09.1854
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close