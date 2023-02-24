Щеулова Варвара Теленинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩеулова Варвара Теленинова

Щеулова Варвара Теленинова

avatar

Место рождения

Село Троицкий Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Теленин Иван Анфимович

Мать: не указана

Село Троицкий Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
26.10.1901

Муж: Щеулов (однодворец) Сергей Антонович

Рождение ребёнка
18.10.1902

Сын: Щеулов (однодворец) Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Сергей Антонович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.11.1904

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Сергей Антонович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1907

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Сергей Антонович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close