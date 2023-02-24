Щеулова Варвара Теленинова
Место рожденияСело Троицкий Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Теленин Иван Анфимович
Мать: не указана
Село Троицкий Сунгур , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
26.10.1901
Рождение ребёнка
18.10.1902
Сын: Щеулов (однодворец) Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Сергей Антонович
Рождение ребёнка
27.11.1904
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Сергей Антонович
Рождение ребёнка
16.11.1907
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Сергей Антонович
Смерть
Неизвестно