Анна Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти11.08.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Васильев
Отец ребёнка: Романов Василий Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1887
Дочь: Иустина Васильева
Отец ребёнка: Романов Василий Трофимов
Рождение ребёнка
02.07.1892
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Романов Василий Трофимов
Смерть
11.08.1898
Белкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)