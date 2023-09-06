Анна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

11.08.1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Васильев

Отец ребёнка: Романов Василий Трофимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Василий Трофимов

Рождение ребёнка
28.09.1887

Дочь: Иустина Васильева

Отец ребёнка: Романов Василий Трофимов

Рождение ребёнка
02.07.1892

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Романов Василий Трофимов

Смерть
11.08.1898
Белкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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