Деревнин Илья Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеревнин Илья Александрович

Деревнин Илья Александрович

avatar

Место рождения

Петровщина, Лузский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

30.06.1907

Дата смерти

16.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровщина, Лузский муниципальный район, Кировская область
Военная служба
С 05.02.1942 по 16.07.1943
Участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Сержант.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деревнина Александра Ильинична

Мать ребёнка: Деревнина Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревнин Дионис Ильич

Мать ребёнка: Деревнина Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деревнина Лидия Ильинична

Мать ребёнка: Деревнина Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревнин Серафим Ильич

Мать ребёнка: Деревнина Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревнин Михаил Ильич

Мать ребёнка: Деревнина Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деревнина Надежда Ильинична

Мать ребёнка: Деревнина Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деревнина Елена Ивановна

Смерть
16.07.1943
Мощевский, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Умер от ран.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close