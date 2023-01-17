Деревнин Илья Александрович
Место рождения
Дата рождения30.06.1907
Дата смерти16.07.1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 05.02.1942 по 16.07.1943
Участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Сержант.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деревнина Александра Ильинична
Мать ребёнка: Деревнина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Деревнина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деревнина Лидия Ильинична
Мать ребёнка: Деревнина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Деревнина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Деревнина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деревнина Надежда Ильинична
Мать ребёнка: Деревнина Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Деревнина Елена Ивановна
Смерть
16.07.1943
Мощевский, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Умер от ран.