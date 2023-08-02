Пругло Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1885
Рождение ребёнка
29.11.1885
Дочь: (Пругло) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Николаевич
Рождение ребёнка
31.08.1888
Дочь: (Пругло) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Николаевич
Рождение ребёнка
30.09.1889
Дочь: Пругло Харитина Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Николаевич
Рождение ребёнка
12.07.1892
Отец ребёнка: Пругло Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно