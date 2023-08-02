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Пругло Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1885

Муж: Пругло Иван Николаевич

Рождение ребёнка
29.11.1885

Дочь: (Пругло) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Николаевич

Рождение ребёнка
31.08.1888

Дочь: (Пругло) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Николаевич

Рождение ребёнка
30.09.1889

Дочь: Пругло Харитина Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Николаевич

Рождение ребёнка
12.07.1892

Сын: Пругло Михаил Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно

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