Трофим Гаврилов
Место рождения
Дата рождения13.06.1801 ст.
Дата смерти04.01.1805 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1801 ст.
Отец: Гаврила Кирилов
Мать: Федосья Ипатова
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-SS1?i=237&cc=1921824
Смерть
04.01.1805 ст.
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNT-SQRY?i=522&cc=1921824 4 года оспою