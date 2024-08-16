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Трофим Гаврилов

Место рождения

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.06.1801 ст.

Дата смерти

04.01.1805 ст.

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

1774 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1801 ст.

Отец: Гаврила Кирилов

Мать: Федосья Ипатова

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-SS1?i=237&cc=1921824
Смерть
04.01.1805 ст.
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNT-SQRY?i=522&cc=1921824 4 года оспою

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