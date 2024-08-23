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Кузнецов Дмитрий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

После 03.01.1864

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Кузнецов Никифор Ерофеевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.02.1861

Жена: Кузнецова Матрёна (Марина) Георгиевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1862

Сын: Кузнецов Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна (Марина) Георгиевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.08.1874

Сын: Кузнецов-Еремин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна (Марина) Георгиевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 03.01.1864

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