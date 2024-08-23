Кузнецов Дмитрий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиПосле 03.01.1864
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Кузнецов Никифор Ерофеевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.02.1861
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1862
Сын: Кузнецов Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна (Марина) Георгиевна
Рождение ребёнка
02.08.1874
Сын: Кузнецов-Еремин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Кузнецова Матрёна (Марина) Георгиевна
Смерть
После 03.01.1864