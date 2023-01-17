Павлюченко (?) Василиса Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюченко (?) Василиса Назарова

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Место рождения

Романовка, Ермолинская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Романовка, Ермолинская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
23.05.1905

Муж: Павлюченко Митрофан Никодимов

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1906

Сын: Павлюченко Григорий Митрофанов

Отец ребёнка: Павлюченко Митрофан Никодимов

Сяковка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.10.1909

Сын: Павлюченко Кузьма Митрофанов

Отец ребёнка: Павлюченко Митрофан Никодимов

Будянка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Смерть
Неизвестно
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