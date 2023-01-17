Павлюченко (?) Василиса Назарова
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.05.1905
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.03.1906
Сын: Павлюченко Григорий Митрофанов
Отец ребёнка: Павлюченко Митрофан Никодимов
Сяковка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.10.1909
Сын: Павлюченко Кузьма Митрофанов
Отец ребёнка: Павлюченко Митрофан Никодимов
Будянка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Сяковка, Хмарская волость, Ельнинский уезд
Смерть
Неизвестно