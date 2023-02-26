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Юденкова Варвара Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

23.09.1888

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1836

Дочь: Ефросинья ст

Отец ребёнка: Юденков - Чепелкин Василий (Иудин)

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1839

Дочь: Ефросинья Васильева

Отец ребёнка: Юденков - Чепелкин Василий (Иудин)

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842

Сын: Юденков - Чепелкин Трифон (Трофим) Васильев

Отец ребёнка: Юденков - Чепелкин Василий (Иудин)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.07.1844

Дочь: Мария ст.

Отец ребёнка: Юденков - Чепелкин Василий (Иудин)

сельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1848

Дочь: Ефросинья мл

Отец ребёнка: Юденков - Чепелкин Василий (Иудин)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1849

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Юденков - Чепелкин Василий (Иудин)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1850

Сын: Чепелкин Григорий Васильев

Отец ребёнка: Юденков - Чепелкин Василий (Иудин)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Юденков - Чепелкин Василий (Иудин)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.12.1855

Сын: Чепелкин Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Юденков - Чепелкин Василий (Иудин)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1858

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Юденков - Чепелкин Василий (Иудин)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юденков - Чепелкин Василий (Иудин)

Смерть
23.09.1888
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
Галискинское кладбище
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