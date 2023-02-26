Юденкова Варвара Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти23.09.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1836
Дочь: Ефросинья ст
Отец ребёнка: Юденков - Чепелкин Василий (Иудин)
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1839
Дочь: Ефросинья Васильева
Отец ребёнка: Юденков - Чепелкин Василий (Иудин)
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1842
Рождение ребёнка
25.07.1844
Дочь: Мария ст.
Отец ребёнка: Юденков - Чепелкин Василий (Иудин)
сельцо.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1848
Дочь: Ефросинья мл
Отец ребёнка: Юденков - Чепелкин Василий (Иудин)
Рождение ребёнка
04.02.1849
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Юденков - Чепелкин Василий (Иудин)
Рождение ребёнка
23.01.1850
Сын: Чепелкин Григорий Васильев
Отец ребёнка: Юденков - Чепелкин Василий (Иудин)
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Юденков - Чепелкин Василий (Иудин)
Рождение ребёнка
23.12.1855
Отец ребёнка: Юденков - Чепелкин Василий (Иудин)
Рождение ребёнка
08.01.1858
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Юденков - Чепелкин Василий (Иудин)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.09.1888
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
Галискинское кладбище