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Кривоногова -- Анна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: Наталья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоногов Федот Романович

Рождение ребёнка
28.04.1906

Дочь: Кривоногова Варвара Федотовна

Отец ребёнка: Кривоногов Федот Романович

Рождение ребёнка
14.03.1909

Дочь: Кривоногова Александра Федотовна

Отец ребёнка: Кривоногов Федот Романович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Рождение ребёнка
1911

Сын: Кривоногов Николай Федотович

Отец ребёнка: Кривоногов Федот Романович

Смерть
Неизвестно

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