Кривоногова -- Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: Наталья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1906
Дочь: Кривоногова Варвара Федотовна
Отец ребёнка: Кривоногов Федот Романович
Рождение ребёнка
14.03.1909
Дочь: Кривоногова Александра Федотовна
Отец ребёнка: Кривоногов Федот Романович
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кривоногов Николай Федотович
Отец ребёнка: Кривоногов Федот Романович
Смерть
Неизвестно