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Куприянова Александра Туманова

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Туманов Яков Киреевич

Мать: Туманова Анна Титовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
09.?.1880

Муж: Куприянов Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
13.08.1881

Дочь: Васса Дмитриевна

Отец ребёнка: Куприянов Дмитрий Викторович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.12.1884

Дочь: Елизарова Анисья Куприянова

Отец ребёнка: Куприянов Дмитрий Викторович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.05.1887

Дочь: Феодосия Дмитриевна

Отец ребёнка: Куприянов Дмитрий Викторович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1889

Сын: Куприянов Ананий Дмитриевич

Отец ребёнка: Куприянов Дмитрий Викторович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
30.03.1891

Дочь: Дурасова Мария Куприянова

Отец ребёнка: Куприянов Дмитрий Викторович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1893

Сын: Куприянов Трофим Дмитриевич

Отец ребёнка: Куприянов Дмитрий Викторович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.10.1895

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Куприянов Дмитрий Викторович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1898

Сын: Куприянов Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Куприянов Дмитрий Викторович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1902

Сын: Куприянов Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Куприянов Дмитрий Викторович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.07.1903

Сын: Куприянов Вов Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Куприянов Дмитрий Викторович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.05.1906

Сын: Купрянин Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Куприянов Дмитрий Викторович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1907

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Куприянов Дмитрий Викторович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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