Куприянова Александра Туманова
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Туманов Яков Киреевич
Мать: Туманова Анна Титовна
Дочь: Васса Дмитриевна
Отец ребёнка: Куприянов Дмитрий Викторович
Дочь: Елизарова Анисья Куприянова
Отец ребёнка: Куприянов Дмитрий Викторович
Дочь: Феодосия Дмитриевна
Отец ребёнка: Куприянов Дмитрий Викторович
Сын: Куприянов Ананий Дмитриевич
Отец ребёнка: Куприянов Дмитрий Викторович
Дочь: Дурасова Мария Куприянова
Отец ребёнка: Куприянов Дмитрий Викторович
Сын: Куприянов Трофим Дмитриевич
Отец ребёнка: Куприянов Дмитрий Викторович
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Куприянов Дмитрий Викторович
Сын: Куприянов Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Куприянов Дмитрий Викторович
Сын: Куприянов Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Куприянов Дмитрий Викторович
Сын: Куприянов Вов Семен Дмитриевич
Отец ребёнка: Куприянов Дмитрий Викторович
Сын: Купрянин Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Куприянов Дмитрий Викторович
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Куприянов Дмитрий Викторович