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Дурасова Мария Куприянова

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

30.03.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1891

Отец: Куприянов Дмитрий Викторович

Мать: Куприянова Александра Туманова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1911

Сын: Дурасов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Дурасов Петр Никифорович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
09.?.1911

Муж: Дурасов Петр Никифорович

Рождение ребёнка
15.01.1913

Дочь: Ксения Петровна

Отец ребёнка: Дурасов Петр Никифорович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1914

Сын: Дурасов Яков Петрович

Отец ребёнка: Дурасов Петр Никифорович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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