Дурасова Мария Куприянова
Место рождения
Дата рождения30.03.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1891
Рождение ребёнка
08.11.1911
Отец ребёнка: Дурасов Петр Никифорович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
09.?.1911
Рождение ребёнка
15.01.1913
Дочь: Ксения Петровна
Отец ребёнка: Дурасов Петр Никифорович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1914
Отец ребёнка: Дурасов Петр Никифорович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно