Дектев Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДектев Иван Петрович

Дектев Иван Петрович

Место рождения

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

После 1904

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Дектев Пётр Иванович

Мать: Дектева Анна Алексеевна

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дектева Александра Егоровна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Дектев Александр Иванович

Мать ребёнка: Дектева Александра Егоровна

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Дектев Максимилиан Иванович

Мать ребёнка: Дектева Александра Егоровна

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Дектева) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Дектева Александра Егоровна

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Дектева) Евфросинья Ивановна

Мать ребёнка: Дектева Александра Егоровна

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Дектев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Дектева Александра Егоровна

Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1904
Забейновская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.