Дектев Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиПосле 1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Дектев Пётр Иванович
Мать: Дектева Анна Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Сын: Дектев Александр Иванович
Мать ребёнка: Дектева Александра Егоровна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Дектев Максимилиан Иванович
Мать ребёнка: Дектева Александра Егоровна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Дектева) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Дектева Александра Егоровна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Дектева) Евфросинья Ивановна
Мать ребёнка: Дектева Александра Егоровна
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Дектева Александра Егоровна
Смерть
После 1904