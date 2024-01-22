Рипа (Шульга) Марина Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1857
Рождение ребёнка
23.07.1858
Отец ребёнка: Рипа Спиридон Данилович
Рождение ребёнка
23.02.1861
Дочь: Рипа Евдокия Спиридоновна
Отец ребёнка: Рипа Спиридон Данилович
Рождение ребёнка
29.05.1863
Отец ребёнка: Рипа Спиридон Данилович
Рождение ребёнка
01.04.1865
Дочь: Рипа Мария Спиридоновна
Отец ребёнка: Рипа Спиридон Данилович
Смерть
Неизвестно