Рипа (Шульга) Марина Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРипа (Шульга) Марина Сидоровна

Рипа (Шульга) Марина Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1857

Муж: Рипа Спиридон Данилович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.07.1858

Сын: Рипа Трофим Спиридонович

Отец ребёнка: Рипа Спиридон Данилович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.02.1861

Дочь: Рипа Евдокия Спиридоновна

Отец ребёнка: Рипа Спиридон Данилович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.05.1863

Сын: Рипа Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Рипа Спиридон Данилович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.04.1865

Дочь: Рипа Мария Спиридоновна

Отец ребёнка: Рипа Спиридон Данилович

Кунашовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.