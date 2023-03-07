Тимофей Ананьев
Место рождения
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Дария Тимофеева
Мать ребёнка: Анна Ильина
Рождение ребёнка
1891
Сын: Георгий Тимофеев
Мать ребёнка: Анна Ильина
Рождение ребёнка
01.02.1895
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Анна Ильина
Рождение ребёнка
10.02.1896
Сын: Никифор Тимофеев
Мать ребёнка: Анна Ильина
Рождение ребёнка
19.07.1898
Дочь: Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Анна Ильина
Рождение ребёнка
14.07.1900
Сын: Владимир Тимофеев
Мать ребёнка: Анна Ильина
Рождение ребёнка
До 1901
Сын: Филипп Тимофеев
Мать ребёнка: Анна Ильина
Рождение ребёнка
26.11.1902
Сын: Георгий Тимофеев
Мать ребёнка: Анна Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ильина
Смерть
Неизвестно