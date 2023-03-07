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Тимофей Ананьев

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Место рождения

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Дария Тимофеева

Мать ребёнка: Анна Ильина

Рождение ребёнка
1891

Сын: Георгий Тимофеев

Мать ребёнка: Анна Ильина

Рождение ребёнка
01.02.1895

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Анна Ильина

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1896

Сын: Никифор Тимофеев

Мать ребёнка: Анна Ильина

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1898

Дочь: Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Анна Ильина

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.07.1900

Сын: Владимир Тимофеев

Мать ребёнка: Анна Ильина

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Филипп Тимофеев

Мать ребёнка: Анна Ильина

Рождение ребёнка
26.11.1902

Сын: Георгий Тимофеев

Мать ребёнка: Анна Ильина

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ильина

Смерть
Неизвестно
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