Акулинушкина Василиса Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулинушкина Василиса Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Акулинушкинъ Викторъ

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Григорий

Рождение ребёнка
1918

Сын: Акулинушкинъ Александръ

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1920

Сын: Акулинушкин Михаил

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Григорий

Рождение ребёнка
1926

Сын: Акулинушкин Николай

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Григорий

Рождение ребёнка
24.01.1927

Сын: Акулинушкин Иван

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Григорий

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акулинушкинъ Григорий

Место жительства
Неизвестно
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