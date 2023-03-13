Акулинушкина Василиса Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Акулинушкинъ Викторъ
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Григорий
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Григорий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1920
Сын: Акулинушкин Михаил
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Григорий
Рождение ребёнка
1926
Сын: Акулинушкин Николай
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Григорий
Рождение ребёнка
24.01.1927
Сын: Акулинушкин Иван
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Григорий
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно