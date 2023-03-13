Кофейникова Татьяна Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1909
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Кофейниковъ Михаилъ
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1911
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Кофейниковъ Михаилъ
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кофейниковъ Михаилъ