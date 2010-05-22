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Ананьев Ростислав Кириллович
Ананьев Ростислав Кириллович
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Древо
Место рождения
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Дата рождения
22.05.2010
Пол
Мужской
Отец
Ананьев Кирилл Викторович
1982 г.р.
Мать
Ананьева (Чехонина) Анна Викторовна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.2010
Отец:
Ананьев Кирилл Викторович
Мать:
Ананьева Анна Викторовна
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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