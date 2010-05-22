Ананьев Ростислав Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьев Ростислав Кириллович

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

22.05.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.2010

Отец: Ананьев Кирилл Викторович

Мать: Ананьева Анна Викторовна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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