Локалов Константин Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локалов Константин Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1837

Отец: Локалов Михайло Петров

Мать: Локалова Проверить Елена Михайлова

Крещение
26.02.1837
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Михайло Петров Локалов и законная жена его Елена Михайлова. Восприемники: того же села крестьянин Андрей Михайлов Холопов и крестьянина Федора Васильева Крупенникова... Показать все
Смерть
Неизвестно
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