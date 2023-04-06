Локалов Константин Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1837
Крещение
26.02.1837
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Михайло Петров Локалов и законная жена его Елена Михайлова. Восприемники: того же села крестьянин Андрей Михайлов Холопов и крестьянина Федора Васильева Крупенникова... Показать все
Смерть
Неизвестно