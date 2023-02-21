Соллогуб (Данилова) Ольга Григорьевна
Место рожденияг. Тифлис, Грузия, Российская Империя
Дата рождения01.11.1881
Дата смерти26.03.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Тифлис, Грузия, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.1952
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция