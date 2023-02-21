Соллогуб (Данилова) Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соллогуб (Данилова) Ольга Григорьевна

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Место рождения

г. Тифлис, Грузия, Российская Империя

Дата рождения

01.11.1881

Дата смерти

26.03.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Тифлис, Грузия, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соллогуб Михаил Александрович

Смерть
26.03.1952
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция
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