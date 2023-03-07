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Чирков Яков (Якушко) Васильев

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Место рождения

дер. Семеновская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

После 1708

Пол

Мужской

Отец

После 1646 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Чирков Василий (Васка) Клементьев

Мать: не указана

дер. Семеновская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Семеновская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1708
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