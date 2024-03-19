Деркачева (Мелихова) Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деркачева (Мелихова) Наталья Федоровна

Место рождения

Жадино, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1843 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Жадино, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
30.01.1881 ст.

Муж: Деркачев Федор Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
2-й брак Федора Ивановича (возраст 37 лет). В записи о браке указана фамилия невесты Мелихова (Лаптева) (возраст 20 лет)
Рождение ребёнка
29.09.1886 ст.

Сын: Деркачев Иван Федорович

Отец ребёнка: Деркачев Федор Иванович

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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