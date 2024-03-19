Деркачева (Мелихова) Наталья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
30.01.1881 ст.
2-й брак Федора Ивановича (возраст 37 лет). В записи о браке указана фамилия невесты Мелихова (Лаптева) (возраст 20 лет)
Рождение ребёнка
29.09.1886 ст.
Отец ребёнка: Деркачев Федор Иванович
Смерть
Неизвестно