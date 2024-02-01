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Новиков Борис
Новиков Борис
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Древо
Место рождения
Павлоград
Дата рождения
20.06.1964
Пол
Мужской
Отец
Новиков Олег
1938 г.р.
Мать
Новикова (Ачкасова) Надежда
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1964
Отец:
Новиков Олег
Мать:
Новикова Надежда
Павлоград
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