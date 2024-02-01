Новиков Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Борис

Место рождения

Павлоград

Дата рождения

20.06.1964

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1964

Отец: Новиков Олег

Мать: Новикова Надежда

Павлоград
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