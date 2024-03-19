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Прийменко Анастасия Ефимовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1863

Сын: Прийменко Иван Стефанович

Отец ребёнка: Прийменко Стефан Иванович

Рождение ребёнка
11.09.1871

Дочь: Ефимия Стефановна

Отец ребёнка: Прийменко Стефан Иванович

ГАДО , Ф _ 265-1-1, м/к-1871г.,лист-90,зап-48
Рождение ребёнка
06.05.1877

Дочь: Анна Стефановна

Отец ребёнка: Прийменко Стефан Иванович

ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-17,зап-22
Рождение ребёнка
04.08.1879

Сын: Прийменко Антоний Стефанович

Отец ребёнка: Прийменко Стефан Иванович

Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прийменко Стефан Иванович

Смерть
Неизвестно
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