Прийменко Анастасия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1863
Сын: Прийменко Иван Стефанович
Отец ребёнка: Прийменко Стефан Иванович
Рождение ребёнка
11.09.1871
Дочь: Ефимия Стефановна
Отец ребёнка: Прийменко Стефан Иванович
ГАДО , Ф _ 265-1-1, м/к-1871г.,лист-90,зап-48
Рождение ребёнка
06.05.1877
Дочь: Анна Стефановна
Отец ребёнка: Прийменко Стефан Иванович
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1877г.,лист-17,зап-22
Рождение ребёнка
04.08.1879
Сын: Прийменко Антоний Стефанович
Отец ребёнка: Прийменко Стефан Иванович
Рождение
1930
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно