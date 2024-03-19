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Гайгеров Василий Иванов

Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1851 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
27.10.1790 ст.

Жена: Гайгерова Пелагея Никитина

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
17.10.1793 ст.

Сын: Гайгеров Яков Васильев

Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
26.12.1794 ст.

Сын: Гайгеров Василий Васильев

Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
28.02.1796 ст.

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
11.11.1797 ст.

Сын: Гайгеров Иван Васильев

Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
11.03.1799 ст.

Дочь: Дарья Васильева

Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
22.06.1800 ст.

Дочь: Агриппина Васильева

Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
04.06.1801 ст.

Дочь: Акилина Васильева

Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
16.08.1803 ст.

Сын: Гайгеров Иван Васильев

Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
24.09.1804 ст.

Сын: Гайгеров Андрей Васильев

Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
08.01.1806 ст.

Дочь: Гайгеров Иван Васильев

Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
04.01.1808 ст.

Дочь: Домника Васильева

Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
14.05.1809 ст.

Дочь: Елена Васильева

Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
06.08.1810 ст.

Сын: Гайгеров Лаврентий Васильев

Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
26.09.1811 ст.

Дочь: Устинья Васильева

Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
08.01.1813 ст.

Дочь: Ксения Васильева

Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
До 1851 ст.
Калуга, город Калуга, Калужская область
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