Гайгеров Василий Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1851 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина
Сын: Гайгеров Василий Васильев
Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина
Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина
Дочь: Дарья Васильева
Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина
Дочь: Агриппина Васильева
Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина
Дочь: Акилина Васильева
Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина
Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина
Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина
Дочь: Гайгеров Иван Васильев
Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина
Дочь: Домника Васильева
Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина
Дочь: Елена Васильева
Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина
Сын: Гайгеров Лаврентий Васильев
Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина
Дочь: Устинья Васильева
Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина
Дочь: Ксения Васильева
Мать ребёнка: Гайгерова Пелагея Никитина