Федоръ Анисимовъ
Место рожденияпочинокъ Никитина, Троицкий станъ
Дата рождения1725
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Анисимъ Никифоровъ
Мать: Прасковья Пахомова
починокъ Никитина, Троицкий станъ
Рождение ребёнка
1746
Сын: Кузьма
Мать ребёнка: Дарья Зиновьева
Рождение ребёнка
1748
Сын: Кондратий
Мать ребёнка: Дарья Зиновьева
Рождение ребёнка
1750
Сын: Иванъ
Мать ребёнка: Дарья Зиновьева
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Дарья Зиновьева
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Дарья Зиновьева
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Дарья Зиновьева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Василий
Мать ребёнка: Дарья Зиновьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Зиновьева