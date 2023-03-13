Федоръ Анисимовъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоръ Анисимовъ

Федоръ Анисимовъ

avatar

Место рождения

починокъ Никитина, Троицкий станъ

Дата рождения

1725

Пол

Мужской

Отец

1708 г.р.

Мать

1713 г.р.

Жена

1723 г.р.

Дети

1746 г.р.
1748 г.р.
1750 г.р.
1753 г.р.
1753 г.р.
1755 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Анисимъ Никифоровъ

Мать: Прасковья Пахомова

починокъ Никитина, Троицкий станъ
Рождение ребёнка
1746

Сын: Кузьма

Мать ребёнка: Дарья Зиновьева

Рождение ребёнка
1748

Сын: Кондратий

Мать ребёнка: Дарья Зиновьева

Рождение ребёнка
1750

Сын: Иванъ

Мать ребёнка: Дарья Зиновьева

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Дарья Зиновьева

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Дарья Зиновьева

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Дарья Зиновьева

Рождение ребёнка
1762

Сын: Василий

Мать ребёнка: Дарья Зиновьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Зиновьева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close