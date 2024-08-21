Першин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Першина Елена

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Першин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Першина Елена

Почему-то написан 1803. ПО Исповедным ведомостям 1835 г. указан возраст 40 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Першин Парфен Григорьевич

Мать ребёнка: Першина Елена

По исповедной ведомости 1835г указан возраст 30 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Першин Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Першина Елена

По исповедной ведомости 1835г указан возраст 19 лет По исповедной ведомости 1848г указан возраст 33 года
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Сын: Першин Лаврентий Григорьевич

Мать ребёнка: Першина Елена

По исповедной ведомости 1835г указан возраст 12 лет
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Першина Елена

По исповедной ведомости 1835г указан возраст 7 лет

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