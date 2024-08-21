Першин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Першина Елена
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Мать ребёнка: Першина Елена
Почему-то написан 1803. ПО Исповедным ведомостям 1835 г. указан возраст 40 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Сын: Першин Парфен Григорьевич
Мать ребёнка: Першина Елена
По исповедной ведомости 1835г указан возраст 30 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Мать ребёнка: Першина Елена
По исповедной ведомости 1835г указан возраст 19 лет По исповедной ведомости 1848г указан возраст 33 года
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Сын: Першин Лаврентий Григорьевич
Мать ребёнка: Першина Елена
По исповедной ведомости 1835г указан возраст 12 лет
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Першина Елена
По исповедной ведомости 1835г указан возраст 7 лет