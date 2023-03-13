Толмачева Варвара Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолмачева Варвара Алексеева

Толмачева Варвара Алексеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1880

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Толмачевъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
1885

Сын: Толмачевъ Георгий

Отец ребёнка: Толмачевъ Федоръ

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Кулакова Александра

Отец ребёнка: Толмачевъ Федоръ

Рождение ребёнка
03.02.1890

Сын: Толмачевъ Никифоръ

Отец ребёнка: Толмачевъ Федоръ

Михайловка
Рождение ребёнка
01.02.1892

Сын: Толмачевъ Захаръ

Отец ребёнка: Толмачевъ Федоръ

Александровка
Рождение ребёнка
05.12.1893

Сын: Толмачевъ Николай

Отец ребёнка: Толмачевъ Федоръ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Толмачевъ Федоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачевъ Федоръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close