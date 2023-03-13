Толмачева Варвара Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1880
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Толмачевъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
1885
Сын: Толмачевъ Георгий
Отец ребёнка: Толмачевъ Федоръ
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Кулакова Александра
Отец ребёнка: Толмачевъ Федоръ
Рождение ребёнка
03.02.1890
Сын: Толмачевъ Никифоръ
Отец ребёнка: Толмачевъ Федоръ
Михайловка
Рождение ребёнка
01.02.1892
Сын: Толмачевъ Захаръ
Отец ребёнка: Толмачевъ Федоръ
Александровка
Рождение ребёнка
05.12.1893
Сын: Толмачевъ Николай
Отец ребёнка: Толмачевъ Федоръ
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Толмачевъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толмачевъ Федоръ