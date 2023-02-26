Дарья Спиридова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Спиридова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

17.07.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Адриан (Андриан) Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Кириллов

д.Осиповка (Подберезье) Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Шашкова Прасковья (Параскева) Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Кириллов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Смерть
17.07.1848
Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Причина смерти: эпидемия
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