Дарья Спиридова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти17.07.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Адриан (Андриан) Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Кириллов
д.Осиповка (Подберезье) Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Шашкова Прасковья (Параскева) Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Кириллов
Смерть
17.07.1848
Причина смерти: эпидемия