Житкова (Старухина) Домна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖиткова (Старухина) Домна Петровна

Житкова (Старухина) Домна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Житкова Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Жидкой-Жидких Федор Петрович

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
05.01.1898

Сын: Житков (жидких) Иван Федоров

Отец ребёнка: Жидкой-Жидких Федор Петрович

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
04.10.1900

Дочь: Житкова Анастасия Федорова

Отец ребёнка: Жидкой-Жидких Федор Петрович

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
04.01.1904

Сын: Житков (жидких) Григорий Федоров

Отец ребёнка: Жидкой-Жидких Федор Петрович

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Житков (жидких) Георгий Федоров

Отец ребёнка: Жидкой-Жидких Федор Петрович

Рождение ребёнка
27.08.1909

Сын: Жидков (жидких) Иван Федоров

Отец ребёнка: Жидкой-Жидких Федор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жидкой-Жидких Федор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жидкой-Жидких Федор Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close