Житкова (Старухина) Домна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Житкова Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Жидкой-Жидких Федор Петрович
Рождение ребёнка
05.01.1898
Сын: Житков (жидких) Иван Федоров
Отец ребёнка: Жидкой-Жидких Федор Петрович
Рождение ребёнка
04.10.1900
Дочь: Житкова Анастасия Федорова
Отец ребёнка: Жидкой-Жидких Федор Петрович
Рождение ребёнка
04.01.1904
Сын: Житков (жидких) Григорий Федоров
Отец ребёнка: Жидкой-Жидких Федор Петрович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Житков (жидких) Георгий Федоров
Отец ребёнка: Жидкой-Жидких Федор Петрович
Рождение ребёнка
27.08.1909
Сын: Жидков (жидких) Иван Федоров
Отец ребёнка: Жидкой-Жидких Федор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно