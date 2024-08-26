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Доильницына Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доильницын Иван Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Доильницын Георгий Иванович

Отец ребёнка: Доильницын Иван Яковлевич

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Доильницына) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Доильницын Иван Яковлевич

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.10.1905 ст.

Дочь: (Доильницына) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Доильницын Иван Яковлевич

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 704, Л.18об.
Рождение ребёнка
1906

Сын: Доильницын Павел Иванович

Отец ребёнка: Доильницын Иван Яковлевич

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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