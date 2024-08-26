Доильницына Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Сын: Доильницын Георгий Иванович
Отец ребёнка: Доильницын Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Доильницына) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Доильницын Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
26.10.1905 ст.
Дочь: (Доильницына) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Доильницын Иван Яковлевич
Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 704, Л.18об.
Рождение ребёнка
1906
Сын: Доильницын Павел Иванович
Отец ребёнка: Доильницын Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно