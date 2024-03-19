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Посохина (-) Марфа Васильева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

08.01.1830

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.12.1801

Сын: Посохин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Посохин Николай Феофанович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.08.1803

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Посохин Николай Феофанович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.09.1804

Сын: Посохин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Посохин Николай Феофанович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.07.1805

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Посохин Николай Феофанович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.06.1806

Дочь: Ефимия Николаевна

Отец ребёнка: Посохин Николай Феофанович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.11.1809

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Посохин Николай Феофанович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.07.1812

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Посохин Николай Феофанович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Некрасова Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Посохин Николай Феофанович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.11.1816

Сын: Посохин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Посохин Николай Феофанович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Посохин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Посохин Николай Феофанович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.11.1822

Сын: Посохин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Посохин Николай Феофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посохин Николай Феофанович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
08.01.1830
Причина смерти: чахоткою
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