Посохина (-) Марфа Васильева
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти08.01.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Рождение ребёнка
15.12.1801
Отец ребёнка: Посохин Николай Феофанович
Рождение ребёнка
22.08.1803
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Посохин Николай Феофанович
Рождение ребёнка
28.09.1804
Сын: Посохин Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Посохин Николай Феофанович
Рождение ребёнка
25.07.1805
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Посохин Николай Феофанович
Рождение ребёнка
24.06.1806
Дочь: Ефимия Николаевна
Отец ребёнка: Посохин Николай Феофанович
Рождение ребёнка
23.11.1809
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Посохин Николай Феофанович
Рождение ребёнка
06.07.1812
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Посохин Николай Феофанович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Некрасова Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Посохин Николай Феофанович
Рождение ребёнка
01.11.1816
Сын: Посохин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Посохин Николай Феофанович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Посохин Николай Феофанович
Рождение ребёнка
02.11.1822
Сын: Посохин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Посохин Николай Феофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.01.1830
Причина смерти: чахоткою