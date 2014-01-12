Соловей (Калевич) Нина Викентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловей (Калевич) Нина Викентьевна

Место рождения

Новые Новосёлки, Несвижский район, Минская область

Дата рождения

20.08.1933

Дата смерти

12.01.2014

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1933

Отец: Калевич Викентий Андреевич

Мать: Калевич Юзефа Антоновна

Новые Новосёлки, Несвижский район, Минская область
Рождение ребёнка
17.05.1960

Дочь: Новик Анна Константиновна

Отец ребёнка: Соловей Констанстин Иосифович

Амлынцы, Несвижский район, Минская область
Рождение ребёнка
23.01.1962

Дочь: Юшкевич Светлана Константиновна

Отец ребёнка: Соловей Констанстин Иосифович

Амлынцы, Несвижский район, Минская область
Рождение ребёнка
1964

Дочь: Машурин Таисия Константиновна

Отец ребёнка: Соловей Констанстин Иосифович

Амлынцы, Несвижский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловей Констанстин Иосифович

Смерть
12.01.2014
Амлынцы, Несвижский район, Минская область
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