Соловей (Калевич) Нина Викентьевна
Место рождения
Дата рождения20.08.1933
Дата смерти12.01.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1933
Рождение ребёнка
17.05.1960
Дочь: Новик Анна Константиновна
Отец ребёнка: Соловей Констанстин Иосифович
Рождение ребёнка
23.01.1962
Дочь: Юшкевич Светлана Константиновна
Отец ребёнка: Соловей Констанстин Иосифович
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Машурин Таисия Константиновна
Отец ребёнка: Соловей Констанстин Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.2014