Якушина (Липатова) Евдокия Сидоровна
Место рождения
Дата рождения02.08.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.04.1887 ст.
Рождение ребёнка
20.12.1902 ст.
Дочь: Волдырева Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Якушин Зиборов Иван Федорович
Касьмовка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно