Якушина (Липатова) Евдокия Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушина (Липатова) Евдокия Сидоровна

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Место рождения

Березовка, Богородицкий район, Тульская область

Дата рождения

02.08.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Березовка, Богородицкий район, Тульская область
Бракосочетание
12.04.1887 ст.

Муж: Якушин Зиборов Иван Федорович

Рождение ребёнка
20.12.1902 ст.

Дочь: Волдырева Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Якушин Зиборов Иван Федорович

Касьмовка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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