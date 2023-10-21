Ботяновский Роман Александрович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ботяновская Кристина Романовна
Мать ребёнка: Марцеля
Рождение ребёнка
1821
Сын: Ботяновский Стефан Романович
Мать ребёнка: Марцеля
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ботяновская Агата Романовна
Мать ребёнка: Марцеля
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ботяновский Мартин Романович
Мать ребёнка: Марцеля
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ботяновский Леон Романович
Мать ребёнка: Марцеля
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ботяновский Федор Романович
Мать ребёнка: Марцеля
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ботяновская Юлия Романовна
Мать ребёнка: Марцеля
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Единович Екатерина Романовна
Мать ребёнка: Марцеля
Смерть
Неизвестно