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Ботяновский Роман Александрович

Место рождения

Рудня, Смолевичский район, Минская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Ботяновский Александр Самуэлович

Мать: Петрунелла Фролова

Рудня, Смолевичский район, Минская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ботяновская Кристина Романовна

Мать ребёнка: Марцеля

Рождение ребёнка
1821

Сын: Ботяновский Стефан Романович

Мать ребёнка: Марцеля

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ботяновская Агата Романовна

Мать ребёнка: Марцеля

Рождение ребёнка
1830

Сын: Ботяновский Мартин Романович

Мать ребёнка: Марцеля

Рождение ребёнка
1833

Сын: Ботяновский Леон Романович

Мать ребёнка: Марцеля

Рождение ребёнка
1837

Сын: Ботяновский Федор Романович

Мать ребёнка: Марцеля

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ботяновская Юлия Романовна

Мать ребёнка: Марцеля

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Единович Екатерина Романовна

Мать ребёнка: Марцеля

Смерть
Неизвестно

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