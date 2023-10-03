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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Хохлов Козьма Александрович

Отец ребёнка: Хохлов Александр Ильич

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Хохлов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Хохлов Александр Ильич

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Павла Александровна

Отец ребёнка: Хохлов Александр Ильич

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Авдотья Александровна

Отец ребёнка: Хохлов Александр Ильич

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
До 1859

Сын: Хохлов Павел Александрович

Отец ребёнка: Хохлов Александр Ильич

Рождение ребёнка
До 1863

Сын: Хохлов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Хохлов Александр Ильич

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