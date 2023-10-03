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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Сын: Хохлов Козьма Александрович
Отец ребёнка: Хохлов Александр Ильич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Хохлов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Хохлов Александр Ильич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Павла Александровна
Отец ребёнка: Хохлов Александр Ильич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Авдотья Александровна
Отец ребёнка: Хохлов Александр Ильич
Рождение ребёнка
До 1859
Сын: Хохлов Павел Александрович
Отец ребёнка: Хохлов Александр Ильич
Рождение ребёнка
До 1863
Сын: Хохлов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Хохлов Александр Ильич