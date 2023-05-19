Крюков Иван Федорович
Место рождениядеревня Щапово, Калининский район, Уральская область, СССР
Дата рождения31.01.1909
Дата смерти06.11.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1909
деревня Щапово, Калининский район, Уральская область, СССР
Рождение ребёнка
01.01.1928
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.10.1934
Рождение ребёнка
31.01.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Крюков Надежда Маркеловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крюков Александр Иванович
Мать ребёнка: Крюков Надежда Маркеловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крюков Юрий Иванович
Мать ребёнка: Крюков Надежда Маркеловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.1994