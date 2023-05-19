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Крюков Иван Федорович

Место рождения

деревня Щапово, Калининский район, Уральская область, СССР

Дата рождения

31.01.1909

Дата смерти

06.11.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Щапово, Калининский район, Уральская область, СССР
Рождение ребёнка
01.01.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюков Надежда Маркеловна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюков Надежда Маркеловна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюков Надежда Маркеловна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Павел Иванович

Мать ребёнка: Крюков Надежда Маркеловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Александр Иванович

Мать ребёнка: Крюков Надежда Маркеловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Юрий Иванович

Мать ребёнка: Крюков Надежда Маркеловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюков Надежда Маркеловна

Смерть
06.11.1994
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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