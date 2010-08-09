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Лавгинов Олег Мергенович
Лавгинов Олег Мергенович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.08.2010
Пол
Мужской
Отец
Лавгинов Мерген Владимирович
1975 г.р.
Мать
Малышева Герляна Александровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.2010
Отец:
Лавгинов Мерген Владимирович
Мать:
Малышева Герляна Александровна
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