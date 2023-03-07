Чураков Стефан Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чураков Стефан Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Чураков Иоанн Иосифович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Чураков Епимах Степанович

Мать ребёнка: Чуракова Анисия Кирилловна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Чураков Евстафий Степанович

Мать ребёнка: Чуракова Анисия Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуракова Анисия Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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