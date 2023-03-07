Чураков Стефан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Чураков Иоанн Иосифович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Чураков Епимах Степанович
Мать ребёнка: Чуракова Анисия Кирилловна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Чураков Евстафий Степанович
Мать ребёнка: Чуракова Анисия Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно