Чуракова Анисия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Чураков Епимах Степанович
Отец ребёнка: Чураков Стефан Иванов
Рождение ребёнка
1851
Сын: Чураков Евстафий Степанович
Отец ребёнка: Чураков Стефан Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно