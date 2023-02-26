Пелагия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти18.11.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Пелагия Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Афанасиев
Рождение ребёнка
1777
Сын: Тарасий Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Афанасиев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1794
Сын: Михаил Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Афанасиев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.11.1807
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.