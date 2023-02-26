Пелагия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

18.11.1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Пелагия Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Афанасиев

Рождение ребёнка
1777

Сын: Тарасий Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Афанасиев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1794

Сын: Михаил Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Афанасиев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.11.1807
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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