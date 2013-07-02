Горбовский Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбовский Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1965

Дата смерти

02.07.2013

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1965

Отец: Горбовский Дмитрий Егорович

Мать: Горбовская Раиса Георгиевна

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Белоус Ксения Александровна

Мать ребёнка: Горбовская Вероника

Рождение ребёнка
02.03.2000

Дочь: Горбовская Алёна Александровна

Мать ребёнка: Горбовская Алиса

Развод
Неизвестно

Жена: Горбовская Вероника

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбовская Алиса

Смерть
02.07.2013
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