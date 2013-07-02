Горбовский Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1965
Дата смерти02.07.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1965
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Белоус Ксения Александровна
Мать ребёнка: Горбовская Вероника
Рождение ребёнка
02.03.2000
Дочь: Горбовская Алёна Александровна
Мать ребёнка: Горбовская Алиса
Развод
Неизвестно
Жена: Горбовская Вероника
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбовская Алиса
Смерть
02.07.2013